В переговорах относительно Украины срочно нужен новый политический импульс - Глава МИД Германии

16:07, 17 августа 2014
Политика
2 0

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет, что для поиска решения кризиса в Украине срочно нужен новый политический импульс.

Штайнмайєр візьме участь у переговорах в Берліні / УНІАН

Такую запись он сделал на своей странице в Твиттере накануне переговоров с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным, России Сергеем Лавровым и Франции Лораном Фабиусом, которые должны состояться в это воскресенье в столице Германии.

”Нам срочно сейчас нужен новый политический импульс”, - убежден Штайнмайер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter