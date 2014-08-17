В переговорах относительно Украины срочно нужен новый политический импульс - Глава МИД Германии
16:07, 17 августа 2014Политика
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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет, что для поиска решения кризиса в Украине срочно нужен новый политический импульс.
Штайнмайер примет участие в переговорах в Берлине / УНИАН
Такую запись он сделал на своей странице в Твиттере накануне переговоров с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным, России Сергеем Лавровым и Франции Лораном Фабиусом, которые должны состояться в это воскресенье в столице Германии.
”Нам срочно сейчас нужен новый политический импульс”, - убежден Штайнмайер.
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