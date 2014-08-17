В переговорах относительно Украины срочно нужен новый политический импульс - Глава МИД Германии

Такую запись он сделал на своей странице в Твиттере накануне переговоров с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным, России Сергеем Лавровым и Франции Лораном Фабиусом, которые должны состояться в это воскресенье в столице Германии.

”Нам срочно сейчас нужен новый политический импульс”, - убежден Штайнмайер.