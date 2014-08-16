Террористы из тяжелой артиллерии обстреляли жилой район Макеевки – очевидцы

В Макеевке Донецкой области террористы ночью 16 августа из тяжелой артиллерии обстреляли жилой район города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказали жители Червоногвардейского района г. Макеевки, которые стали очевидцами произошедшего.

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По их словам, «стрельба, по всей видимости, из пушки крупнокалиберными снарядами началась сегодня после 2.00 ночи, боевики стреляли со стороны террикона в самом центре района возле автостанции в сторону Щегловской горбольницы №5 и в сторону поселка Карла Маркса».

«Шла почти непрерывная стрельба с промежутками около полуминуты в течение получаса. От падения снарядов озарялось небо и в комнатах квартиры становилось светло, дрожали оконные стекла и стены. Было очень и очень страшно», - рассказала жительница одного из многоэтажных домов.

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По словам очевидцев, в результате обстрела в поселке Карла Маркса сгорел частный дом, а за Щегловской больницей также пожаром были объяты несколько домов и загорелись стоящие во дворах автомобили. О жертвах пока ничего не известно, сообщили собеседники.

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