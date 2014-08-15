В Донецке из-за повреждения газопровода возникло открытое 7-ми метровое пламя

В Донецке после артобстрела в результате повреждения надземного газопровода высокого давления возникло открытое пламя высотой более 7 метров, но специалисты смогли локализовать данную аварию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

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В сообщении отмечается, что сегодня, 15 августа, во второй половине дня обстрелу из тяжелой артиллерии подвергся Ленинский район. Зафиксированы повреждения домов и газопроводов по ул. Куприна №1а и ул. Куприна №34.

В результате повреждения надземного газопровода высокого давления диаметром 530 мм возникло открытое пламя высотой более 7 метров. По указанному газопроводу от распределительной станции газ поступает в Донецк.

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В горсовете объяснили, что инженерные службы ПАО "Донецкгоргаз" провели ряд технических мероприятий, позволяющих не только локализовать данную аварию, но и обеспечить бесперебойную подачу газа жителям города и промышленным предприятиям. В сообщении также добавили, что также аварийные бригады Донецких электрических сетей сегодня восстановили электроснабжение поселка шахты «Лидиевка», а также микрорайонов Бирюзова и Широкий.