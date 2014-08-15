Боевики из Донецка спешат бежать в Крым, а Гиркин ударился в православие - перехваченный разговор

В частности, телефонный диалог ведут сотрудник ФСБ в Крыму и боевик из банды Безлера, житель Крыма по прозвищу "Трифон", который сейчас находится в Донецке, сообщает ТСН.

Российский ФСБшник уверяет террориста, что он может помочь ему вернуться в Крым.

"Но тогда мы будем, как дезертиры. Мы же думали, что мы здесь нормально прорвемся, но народ здесь (в Донецке) не хочет ничего делать. Просто "нули". Рано или поздно эти "ДНР" будут уничтожены. Более того - здесь занимаются только "отжимами", воруют. Единственный здесь - это "Первый" (Гиркин). Его бы самого вывести отсюда, чтобы он возглавил какое-то подразделение, но он попал под фанатичную религиозную секту, православие", - описывает ситуацию в Донецке террорист.

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Кроме того, "Трифон" говорит, что сейчас убежать из окруженного города очень трудно, потому что "луганская граница уже перекрыта" украинскими силовиками.

"Я думаю, месяц минимум, и п*здец этой "ДНР". Я эту перспективу вижу наперед, а люди не видят ничего. Нам сейчас необходимо у себя перегруппировываться в Крыму, землю "русскую" отстаивать", - очертил свои "прогнозы" террорист.