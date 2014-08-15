Le Parisien: Проблемы Ирака, Украины и сектора Газа обсудят европейские министры на встрече в Брюсселе

В статье, которая называется «Европейская дипломатия: проблемы Ирака, Украины и сектора Газа обсудят европейские министры на встрече в Брюсселе», опубликованной во французской газете Le Parisien, сообщается о том, что европейцы попытаются прийти к согласию в щепетильных международных вопросах. В пятницу днем, в разгар летних каникул, министры иностранных дел стран-членов Европейского союза соберутся в Брюсселе на экстренное совещание. На повестке дня: Ирак, сектор Газа и Украина.

Хаос в Ираке

Решение о поставках оружия курдским бойцам должно принять каждое государство-член ЕС. Франция, например, не стала дожидаться, пока Европейский Союз даст зеленый свет для поставки оружия. Для формы, представители 28 стран должны будут высказаться, чтобы показать, что они поддерживают эти усилия и поддерживают курдов и правительство в Багдаде. Об этом попросил глава МИД Франции Лоран Фабиус.

Европейцы в основном находят согласие в этом вопросе. Италия и Великобритания последовали за Францией. Берлин придерживается мнения о том, что нужно поставлять медицинское оборудование, приборы ночного видения и вездеходы. Швеция и Австрия, страны, довольно сдержанные в отношении поставок вооружений, решили не противодействовать.

Министры также рассмотрят вопрос о путях вовлечения всех стран в регионе, от Саудовской Аравии до Ирана, в борьбу с Исламским государством Ирака и Леванта. Другой вопрос, который вызывает постоянную обеспокоенность : угроза, которую представляют европейские кандидаты джихаду. Кроме того, должны также обсудить вопрос координации в оказании гуманитарной помощи.

Украинский кризис

Министры также должны обсудить украинский кризис. Противостояние между Москвой и Киевом, которое возникло вокруг вопроса о доступе российского гуманитарного конвоя к бастионам сепаратистов, может выйти из под контроля в любую минуту. Киев и многие западные страны подозревают Москву в желании воспользоваться этой возможностью для вторжения в Украину. Россияне называют такой сценарий «абсурдным». В эту пятницу колонна российской бронетехники была замечена вблизи границы с Украиной.

«Если на территории Украины есть российские военные транспортные средства или военные подразделения, они должны немедленно покинуть территорию страны, в противном случае последствия будут очень серьезными», – сказал министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд. «Российские власти должны знать, что ЕС и США готовы ответить на любую агрессию со стороны России», – предупредил министр иностранных дел Дании.

Главы МИД стран-членов также обсудят эмбарго на ввоз продуктов питания с Запада, введенное Москвой. Эксперты еще оценивают возможные экономические последствия такого решения Москвы. ЕС уже объявил, что на следующей неделе будут приняты дальнейшее исключительные меры для поддержки пострадавших европейских производителей.

Мир в секторе Газа

Наконец, министры обсудят мирный процесс на Ближнем Востоке, особенно в секторе Газа. В пятницу утром перемирие между Израилем и ХАМАСом все еще продолжалось. За день до этого в Тель-Авиве прошел 10-тысячный митинг с требованием найти долгосрочное решение конфликта.