Красный Крест до сих пор не предоставил Украине документы для оформления гуманитарного груза РФ

По состоянию на 17.00 Международный Красный Крест еще не предоставил украинской стороне документы для начала оформления гуманитарного груза, который направляет Россия, и который сейчас находится на территории населенного пункта Донецк Ростовской области РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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"По состоянию на 17 часов межведомственная рабочая группа в составе украинских пограничников и таможенников не получила документов от представителей Красного Креста, которые должны были принять эту колонну. Она находится в городе Донецк Ростовской области. Как только поступят документы, она будет оформлена и передана представителям Красного Креста", - сказал Лысенко.