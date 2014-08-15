Штаб АТО подтвердил вторжение российских БТРов в Украину

"Разведка подтвердила, что колонна БТРов и военных "Уралов" пересекла границу и через временно закрытый украинский ПП "Изварино" вошла на территорию нашего государства. Разведка также подтверждает, что номерные и опознавательные знаки на технике были российскими", - говорится в сообщении, передает ZN.UA.

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В штабе отметили, что колонна немногочисленная, однако подсчитать точное количество бронетехники и грузовиков разведчикам не удается. По предварительным данным, в грузовиках были вооруженные солдаты.

Как сообщал УНИАН, 14 августа ряд зарубежных СМИ сообщили о фиксации проникновения 50 российских БТРов на территорию Украины.