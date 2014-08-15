Водители гуманитарного конвоя РФ больше напоминают любителей пива, чем спецназ - британский журналист

Об этом пишет корреспондент британского Guardian Шон Уокер, которому удалось пообщаться с ними у российского городка Каменск-Шахтинськ, который находится в примерно 20 километрах от границы с Украиной.

"Но своей легкой манерой поведения, отсутствием дисциплины и в некоторых случаях физической формы, которая больше намекает на пивные бары, чем тренировочные базы спецназовцев, "маленькие коричневые мужчины" гуманитарного конвоя, очевидно, не высоко профессиональные элитные группы, которые использовались для аннексии Крыма", - описал журналист.Читайте такжеГуманитарный конвой РФ остановился вблизи украинской границы

Он рассказал, что большинство из них не хотела общаться, но заметил, что один из них назвал себя сотрудником неправительственной организации, название которой не смог назвать.

"Мне хорошо платят за работу, а не за разговоры с журналистами", - заявил этот человек и позже поник, когда корреспондент напомнил ему его предыдущие слова, что он работает волонтером, которые не получают зарплаты.

Другие говорили, что являются военными ветеранами, которые больше не служат.

Двое мужчин, которые назвали себя ответственными за груз, предложили журналистам выбрать любую грузовик и им покажут, что внутри.Читайте такжеСреди охранников гуманитарного конвоя много ветеранов армии - журналист

"В одном из них были белые мешки с гречкой в то время, как в другом картонные коробки. Трое мужчин распаковали одну из них и оказалось, что там новые спальные мешки", - написал журналист, который заметил, что КАМАЗы "гуманитарного конвоя" являются военными машинами, которые недавно были просто перекрашены в белый цвет.

Журналист заметил, что никто не мог сказать, сколько времени грузовики будут там и сообщил, что на месте появился автомобиль Красного креста, представители которого, однако, отказались от любых комментариев.

Как сообщал УНИАН, три дня назад Россия без согласования с Украиной и Красным крестом отправила из-под Москвы около 260 грузовиков, которые она назвала "гуманитарным конвоем" для жителей Донбасса, которые оказались в эпицентре противостояния пророссийских боевиков и украинских силовиков.

Ранее западные политики и международные организации заявляли, что гуманитарный груз Россия может передать Украине только с согласия Киева, который должен проконтролировать груз. Красный крест вчера сообщал, что не получал полной информации от россиян, о том, что находится в грузовиках и называл это одной из главным условий, чтобы организация взяла эту гуманитарную помощь под свою опеку.

Украинская власть называла одним из условий принятия гуманитарной помощи с Россией то, чтобы он прошел через контролируемый Киевом пункт пропуска, а де-факто россияне остановились возле пункта контролируемого боевиками.