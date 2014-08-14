Гуманитарный конвой РФ: в одном из грузовиков были спальные мешки - BBC
20:36, 14 августа 2014Политика
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Грузовики припаркованы рядом с главной дорогой.
REUTERS
Корреспондент ВВС попросил разрешения заглянуть в один из грузовиков "гуманитарного конвоя ", который направляется из России в Украину. Об этом сообщает BBC Украина.
"Никакого секретного оружия, только спальные мешки", - сообщил он.
По его словам, сейчас грузовики припаркованы рядом с главной дорогой.
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Раньше грузовики конвоя остановились в поле в Ростовской области, примерно в 35 километрах от российско-украинской границы.
Украинские власти заявили, что согласны принять российский гуманитарный груз только при условии, что его проверят и будут сопровождать на территории Украины представители Красного Креста.
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