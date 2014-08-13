Против экс-министра обороны Ежеля возбудили уголовное дело из-за уничтожения тыла армии

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема. По его словам, это произошло в рамках расследования уголовных производств по уничтожению тылового обеспечения украинской армии, сообщает Радио Свобода.

«Мы выдвинули подозрение несколько дней назад бывшему министру обороны Ежелю. Квалификация начинается с 401 статьи (неисполнение приказа) и заканчивается статьей 403. Это глава Уголовного кодекса, регламентирующая военные преступления, привлечение к ответственности лиц, совершивших военные преступления. Там целый ряд статей, по которым мы открыли уголовные производства», - отметил генпрокурор.

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Ярема подчеркнул, что речь идет о периоде с 2005 до 2013 года. Он говорит, что открыто более 50 уголовных производств.

«Мы сейчас возбудили уголовные производства по фактам доведения украинской армии до того состояния, в котором она находится сейчас. Это еще в 2008, 2005 года, когда были уничтожены, фактически, тыловые подразделения, когда в Грузии продавали наши системы противовоздушной обороны «Бук» и средства не поступали в государственный бюджет», - говорит Ярема.

Ранее Главное управление надзора за соблюдением законов в военной сфере также открыло уголовное производство относительно того, что Минобороны по указанию бывшего министра Михаила Ежеля возместило по фиктивным соглашениям 40 миллионов гривен коммерсантам на коммунальные нужды. Речь идет о том, что коммерческие структуры пользовались водой, электроэнергией, помещениями Вооруженных сил и при этом получали компенсацию.