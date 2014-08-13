Добровольцы сформировали батальон из бойцов из Крыма и восточных регионов

20:08, 13 августа 2014
Политика
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В Ивано-Франковске сформирован добровольческий батальон Нацгвардии, 60% которого составляют переселенцы из Крыма и восточных регионов Украины.

Об этом говорится в сюжете ZIK.

В общем Прикарпатский добровольческий батальон Нацгвардии насчитывает более сотни человек. Среди них - профессиональные военные, бывший курсант Военно-морской академии им. Нахимова в Севастополе, который весной со своими товарищами пел гимн Украины в знак протеста против снятия украинского флага. А еще - немало бизнесменов, учителей, ученых.

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«У меня были работа, квартира. Говорю были, потому что пришлось бросить все и выехать. Я надеюсь, что мы еще туда вернемся. Сейчас я иду защищать свой дом, Украину, которая - единая страна», - заявил математик из Луганска.

«Защита Родины - дело всего населения Украины. В моем батальоне есть представители Крыма, Востока, центральной Украины. И мне это приятно», - отметил командир батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины Сергей Шуляк.

Сейчас новообразованный добровольческий батальон проходит ежедневную боевую подготовку. После этого его бойцы отправятся на Восток.

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