Заработал сайт Фонда помощи батальонам добровольцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Сайт Фонда http://helpua.info состоит из разделов:

- новости (новости с фронта, новости фонда, фронтовые судьбы);

- потребности (воинских формирований, госпиталей, больниц);

- отчетность (все то, что уже собрали и передали);

- благодарность благотворителям (на сайте публикуются названия предприятий и имена людей, которые помогают);

- письма родным (каждый желающий может написать в разделе свои мысли и пожелания солдатам);

- совет командиров;

- реквизиты (размещены расчетные счета для оказания помощи, телефон горячей линии).

Фонд создан для того для того, чтобы все желающие смогли внести свой вклад в становление мира в Украине.

Военные украинской армии, добровольцы Нацгвардии и батальонов специального назначения нуждаются в поддержке. Требуются амуниция, современное оружие и военное орудие, провизия и медикаменты.