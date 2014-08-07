Заработал сайт Фонда помощи батальонам добровольцев
В Украине заработал сайт Фонда помощи батальонам добровольцев.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.
Сайт Фонда http://helpua.info состоит из разделов:
- новости (новости с фронта, новости фонда, фронтовые судьбы);
- потребности (воинских формирований, госпиталей, больниц);
- отчетность (все то, что уже собрали и передали);
- благодарность благотворителям (на сайте публикуются названия предприятий и имена людей, которые помогают);
- письма родным (каждый желающий может написать в разделе свои мысли и пожелания солдатам);
- совет командиров;
- реквизиты (размещены расчетные счета для оказания помощи, телефон горячей линии).
Фонд создан для того для того, чтобы все желающие смогли внести свой вклад в становление мира в Украине.
Военные украинской армии, добровольцы Нацгвардии и батальонов специального назначения нуждаются в поддержке. Требуются амуниция, современное оружие и военное орудие, провизия и медикаменты.