Командующий НАТО в Европе предупредил о «завуалированном нападении на суверенитет Украины»
17:14, 13 августа 2014Политика
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Об этом Бридлав написал на своей странице в соцсети.
Бридлав высказал свое мнение относительно гуманитарной помощи Украине / Фото: stripes.com
Направленная в Украину гуманитарная миссия, которую не поддержит Киев, и которая не будет контролироваться со стороны международных организаций, будет завуалированным нападением на суверенитет Украины.
Об этом командующий силами альянса в Европе генерал Филипп Бридлав написал на своей странице в Facebook.
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«Любая гуманитарная миссия, направленная в Украину, должна быть поддержана Киевом и полностью контролироваться международной организацией, которой доверяют - такой, как Красный Крест. Все остальное будет завуалированным нападением на суверенитет Украины», - написал он.
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