Командующий НАТО в Европе предупредил о «завуалированном нападении на суверенитет Украины»

Направленная в Украину гуманитарная миссия, которую не поддержит Киев, и которая не будет контролироваться со стороны международных организаций, будет завуалированным нападением на суверенитет Украины.

Об этом командующий силами альянса в Европе генерал Филипп Бридлав написал на своей странице в Facebook.

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«Любая гуманитарная миссия, направленная в Украину, должна быть поддержана Киевом и полностью контролироваться международной организацией, которой доверяют - такой, как Красный Крест. Все остальное будет завуалированным нападением на суверенитет Украины», - написал он.