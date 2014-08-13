Красный Крест не будет заниматься "гуманитаркой" из РФ, если ее доставят к террористам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции генеральный секретарь Национального комитета Общества Красного Креста в Украине Алла Хабарова.

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Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Красный Крест принимать гуманитарный груз в Харьковской области, как планировалось ранее, а на территории Луганской или Донецкой областей, которые контролируются террористами, она ответила: «Нет, конечно, никто не будет этого делать, потому что идут нарушения всех правил поставки гуманитарного груза. До сегодняшнего дня даже нет перечня этого груза».

По ее словам, если гуманитарный груз содержит лекарства, не зарегистрированные в Украине, их нельзя будет использовать, и гуманитарный груз пойдет на утилизацию.

В свою очередь, координатор по связям с общественностью международного комитета Красного Креста Андре Лорш отметил, что формат работы Красного Креста предполагает, что гуманитарная помощь передается через пограничный пункт, который находится под контролем Украины.

«Такой формат до сих пор обсуждали, такую схему и никакую другую», - сказал он.

Лорш также отметил, что он не знает маршрут прохождения колонны с гуманитарной помощью из России.

«Мне окончательный маршрут не известен», - сказал он.