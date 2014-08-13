Во Львове активисты протестовали против журналиста Дроздова, который срывает мобилизацию

В прямом эфире на одной из телепрограмм журналист обратился к зрительской аудитории с призывом не проводить никакой мобилизации. Львовяне категорически осудили антигосударственные заявления Остапа Дроздова и потребовали от прокуратуры Львовской области проверить его высказывания на предмет соответствия действующему законодательству.

Молодые люди скандировали перед прокуратурой: «Дроздов + Киселев = любовь!», «Дроздов - голубой берет Кремля», «Прокуроры, не покрывайте предателя».

Кроме этого, активисты передали в прокуратуру обращение с требованием принять безотлагательные меры для проверки публичных высказываний Остапа Дроздова от 24 июля 2014 года на предмет соответствия Конституции Украины и Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины» относительно обеспечения территориальной целостности, суверенитета и национальной безопасности Украины, а также наличия в таких действиях состава уголовных преступлений, предусмотренных ст. 111 и ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

По словам пикетчиков, такие призывы использовали средства массовой информации Российской Федерации с пропагандистской целью препятствования мобилизационной подготовке в Украине и присвоения ей негативного публичного контекста.

«Призывая бойкотировать частичную мобилизацию, этот человек публично препятствует доукомплектованию украинской армии и успешному осуществлению антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Такие действия вредят обороноспособности Украины и информационной безопасности - это государственная измена, уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 111 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, любое препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период также является преступлением, предусматривающим ответственность по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины», - отметил активист Данила Фернеза.