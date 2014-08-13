Донецкая ОГА: Задержан мэр Артемовска не Донецкой, а Луганской области
02:48, 13 августа 2014Политика
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Мэр Артемовска Донецкой области Алексей Рева не задержан и находится на лечении.
Задержан мэр Артемовска не Донецкой, а Луганской области, уточнили в ДонОГА/ 5 канал
Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.
"В связи с появившимися в СМИ разночтениями информации СНБО относительно задержания мэра города Артемовска сообщаем, что речь идет об артемовском городском голове Луганской области", – пишет сайт ОГА.
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Глава Артемовска Донецкой области находится на лечении и в ближайшее время планирует вернуться к исполнению своих обязанностей.
Добровольческий батальон "Айдар" в городе Счастье задержал мэра города Артемовск, подозреваемого в пособничестве террористам. Об этом сообщил спикер инфоцентра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.
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