Донецкая ОГА: Задержан мэр Артемовска не Донецкой, а Луганской области

Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.

"В связи с появившимися в СМИ разночтениями информации СНБО относительно задержания мэра города Артемовска сообщаем, что речь идет об артемовском городском голове Луганской области", – пишет сайт ОГА.

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Глава Артемовска Донецкой области находится на лечении и в ближайшее время планирует вернуться к исполнению своих обязанностей.

Добровольческий батальон "Айдар" в городе Счастье задержал мэра города Артемовск, подозреваемого в пособничестве террористам. Об этом сообщил спикер инфоцентра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.