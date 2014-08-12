В Чернигове собираются построить свою "линию Маннергейма" на границе с РФ

Об этом заявил председатель Черниговского облсовета Николай Зверев, сообщает пресс-служба ведомства.

"Уже проводится работа по созданию и наращиванию пограничной инфраструктуры, инженерных и фортификационных препятствий. Границу разбили на секторы. Ров шириной шесть метров и глубиной три метра уже копается от поста "Сеньковка" в сторону Гремяча", – заявил он.

По словам политика, общая протяженность инженерных сооружений в приграничных районах Черниговской области составит 183 км.

Зверев отметил, что границу с РФ необходимо укрепить по принципу "линии Маннергейма", которая в 1940 году позволила Финляндии два месяца сдерживать нападение Советского Союза.

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Глава облсовета также отметили необходимость размещения на Черниговщине отрядов Вооруженных сил Украины для прикрытия пограничников.

"Поскольку наша область является пограничной, Минобороны следует рассмотреть вопрос о восстановлении штаба Северного оперативного командования в Чернигове", – считает Зверев.

Председатель облсовета заявил, что местные власти уже ведут переговоры с Латвией, Литвой и Эстонией насчет материальной помощи в реализации проекта.

Справка: Линия Маннергейма - полоса фортификационных укреплений, которые были построены Финляндией на Карельском перешейке в двадцатые-тридцатые годы 20 века на случай войны с Советским Союзом. Названы по имени главнокомандующего финскими войсками в Зимней войне Карла Густава Маннергейма. Строительство первых укреплений началось 1924 при участии французских и бельгийских инженеров.

На линии Маннергейма происходили ожесточенные бои Зимней войны; опираясь на линию Маннергейма финские войска два месяца сдерживали наступление Красной армии.