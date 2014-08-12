В Москве акцию в поддержку Украины пытаются сорвать «титушки»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, собравшиеся принесли с собой цветы и различную символику в цвет украинского государственного флага. Некоторые одеты в майки, на которых написано слово «Украина».

В то же время несколько десятков молодых людей спортивной внешности пытаются сорвать акцию, называя собравшихся фашистами, лицами, которые обижают президент РФ Путина.

Читайте такжеВ Москве сегодня состоится акция в поддержку защитников целостности Украины

Некоторые из них ведут себя очень агрессивно, кричат, набрасываются на людей. Один из молодчиков несколько раз толкнул женщину, которая пыталась развернуть плакат с антиправительственным лозунгом.

В то же время одного из участников облили зеленкой и всячески мешали ему общаться с журналистами.

«Нам жалко людей, которых оболванили, которые погибают, которые являются жертвами этой войны, цветы и свечи - в их память. Народ, к сожалению, не сказал своего слова на Донбассе ни при Януковиче, ни раньше мысли об отделении этой части Украины к России не было — как только произошел Майдан, как только произошли перемены, вдруг неожиданно появились какие-то вооруженные люди, захватили администрации городов, провели референдум и нарисовали 97% за отделение. И что сейчас мы видим, где эти 97%, воюют они? Нет. Воюют только наемники, люди непонятно откуда приехавшие, боевики, даже чеченцы», - сказал москвич Марк, который был облит зеленкой.

Отвечая на вопрос, кто его облил зеленкой, он сказал: «московские «титушки».

При этом агрессивно настроенные молодчики всячески старался помещать общению, один из них выкрикивал: «Я за то, чтобы покорить «укропов», они фашисты. Там воюют негры».

Также один из участников акции в поддержку Украины Иван пришел на акцию с тремя детьми и детскими рисунками в поддержку украинских защитников.

Ситуация на площади достаточно напряженная. Полиция постоянно предупреждает, что акция не санкционированная, и требует покинуть площадь.

На данный момент полиция старается вытеснить собравшихся в сторону метрополитена.

Полиция действует очень мягко, стараясь предотвратить какие-либо столкновения.