США и ЕС готовы оказать Украине гуманитарную помощь

Об этом в эфире телеканала ICTV сказал заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый, сообщает пресс-служба президента.

«Это должны быть не конвои, а гуманитарная помощь, которая доставляется через контролируемые Украиной пункты пересечения границы с обеспечением безопасности, под координацией Международного Комитета Красного Креста. Мы утром (11 августа - УНИАН) скоординировали все действия, согласовали позиции», - отметил Чалый.

Заместитель главы АП подчеркнул, что Украина не против участия России в работе этой миссии.

По его словам, представители террористических группировок сорвали две попытки проведения переговоров контактной группы по оказанию гуманитарной помощи для жителей Луганска. «У нас остается вопрос - не будет гуманитарная помощь на месте разбита из минометов террористами, которые там находятся», - сказал Чалый.

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил, что Россия во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного креста направляет в Украину гуманитарный конвой.

"Отмечается, что российская сторона во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного креста направляет в Украину гуманитарный конвой", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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В то же время, по инфомрации Еврокомиссии, в телефонном разговоре с Баррозу Путин заверил, что готов сотрудничать с международными гуманитарными организациями в вопросе гуманитарной помощи Украине.