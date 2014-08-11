«Свобода» хочет ввести избирательный сбор для состоятельных граждан

По словам Тягнибока, националисты выступают против идеи увеличения избирательного залога для партий (12,5 млн грн) и кандидатов в депутаты (120 тыс. грн), которая предложена в изменениях к избирательному законодательству.

«Вместе с Алексеем Кайдой мы сейчас зарегистрировали законопроект 4458а "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения избирательного сбора) ". Законодательной инициативой предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают временно, до 1 января 2015 года, установить избирательный сбор, плательщиками которого будут физические лица», - сообщил Тягнибок.

При этом «Свобода» хочет ввести этот сбор только для лиц с высоким уровнем доходов, для которых предлагается установить дифференцированные ставки.

Так, законопроект предполагает налог на доходы от дивидендов, инвестиционных доходов и операций с ценными бумагами. Как отметил Тягнибок, именно операции с ценными бумагами является способом получения своей «заработной платы» самыми богатыми людьми в Украине.

Законопроект предлагает ставку в 10% если такие доходы лица не превышают 1 миллион гривен, 15% - для доходов от 1 до 10 млн грн, и 20% для доходов свыше 10 млн грн.

Также по законопроекту лицо с ежемесячным доходом в 25-49 тысяч гривен (заработная плата и другие вознаграждения в рамках трудовых отношений) должен платить 5% избирательного сбора. Лицо с доходом до 73 тысяч - 10%, до 97 тысяч - 15%, и более 97 тысяч гривен - 20%.

Предполагается также налог на банковские депозиты и процентные доходы, который считается в момент выплаты дохода - в размере 5% для доходов в 18-61 тыс. грн и 10% для доходов более 61 тыс. грн.

Напомним, ранее «Свобода» предлагала ввести специальный сбор с олигархов для финансирования Вооруженных сил, которые задействованы в АТО в Донбассе. Инициатива националистов предусматривала единовременную уплату 10% годового дохода теми украинцами, которые задекларировали доход в объеме между 500 тысячами и 1 миллионом, 15% - между 1 и 10 млн, 20% - между 10 и 100 млн, и 25% в случае получения доходов более 100 млн гривен.