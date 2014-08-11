«Свобода» хочет ввести избирательный сбор для состоятельных граждан

16:53, 11 августа 2014
Политика
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Парламентская фракция «Свободы» зарегистрировала законопроект 4458а, который должен ввести временный сбор с состоятельных граждан для проведения парламентских выборов. Об этом заявил председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Тягнибок хоче ввести податковий збір

По словам Тягнибока, националисты выступают против идеи увеличения избирательного залога для партий (12,5 млн грн) и кандидатов в депутаты (120 тыс. грн), которая предложена в изменениях к избирательному законодательству.

«Вместе с Алексеем Кайдой мы сейчас зарегистрировали законопроект 4458а "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения избирательного сбора) ". Законодательной инициативой предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают временно, до 1 января 2015 года, установить избирательный сбор, плательщиками которого будут физические лица», - сообщил Тягнибок.

При этом «Свобода» хочет ввести этот сбор только для лиц с высоким уровнем доходов, для которых предлагается установить дифференцированные ставки.

Так, законопроект предполагает налог на доходы от дивидендов, инвестиционных доходов и операций с ценными бумагами. Как отметил Тягнибок, именно операции с ценными бумагами является способом получения своей «заработной платы» самыми богатыми людьми в Украине.

Законопроект предлагает ставку в 10% если такие доходы лица не превышают 1 миллион гривен, 15% - для доходов от 1 до 10 млн грн, и 20% для доходов свыше 10 млн грн.

Также по законопроекту лицо с ежемесячным доходом в 25-49 тысяч гривен (заработная плата и другие вознаграждения в рамках трудовых отношений) должен платить 5% избирательного сбора. Лицо с доходом до 73 тысяч - 10%, до 97 тысяч - 15%, и более 97 тысяч гривен - 20%.

Предполагается также налог на банковские депозиты и процентные доходы, который считается в момент выплаты дохода - в размере 5% для доходов в 18-61 тыс. грн и 10% для доходов более 61 тыс. грн.

Напомним, ранее «Свобода» предлагала ввести специальный сбор с олигархов для финансирования Вооруженных сил, которые задействованы в АТО в Донбассе. Инициатива националистов предусматривала единовременную уплату 10% годового дохода теми украинцами, которые задекларировали доход в объеме между 500 тысячами и 1 миллионом, 15% - между 1 и 10 млн, 20% - между 10 и 100 млн, и 25% в случае получения доходов более 100 млн гривен.

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