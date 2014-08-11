Стрелок бежал из Донецка и беспробудно пьет - советник Авакова

Об этом у себя в Facebook написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, находящийся в зоне АТО.

"Массовые дезертирство зафиксировано в российских террористических бандах Стрелка, Чечена, Боцмана, Мозгового и др. Боевики осознают неотвратимость расплаты и свою обреченность. В Украине они будут уничтожены силами АТО, а в Россию не убегут, поскольку там их ждет расстрел заградотрядами российских пограничников, это прямой приказ Путина. Кроме того, подтвержден приказ Кремля на уничтожение главарей террористов. Есть оперативная информация, что в Донбасс, в ближайшие дни уедет "ликвидационная бригада" ГРУ-ФСБ, чтобы привести приговор", - сообщили советник министра.

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По его словам, это заставило многих рядовых боевиков задуматься и "спасать свою шкуру".

"Одни находят возможность и пытаются спрятаться среди мирного населения. Другие сдаются в плен силам АТО и активно дают показания на своих российских "покровителей". Из Донецка уже бежал террорист Бородай и кровавый Гиркин. Сейчас последний визжит, как недорезанная свинья и требует у Путина подмоги, угрожая сдать Антрацит и убежать. Впрочем, он понимает, что обречен. Поэтому, беспробудно пьет, что уже подтверждают не только очевидцы, но и пленные из его банды", - сообщил Шкиряк.