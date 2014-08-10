Порошенко обсудил с Керри гуманитарную помощь для Луганска

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Джоном Керри.

Как сообщает Администрация президента на своей странице в «Фейсбук», Керри поприветствовал инициативу президента Украины по организации Украины международной гуманитарной миссии для жителей Луганска.

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Государственный секретарь США дал высокую оценку действиям президента Порошенко в пятницу, 8 августа 2014 г., благодаря которым Украина добилась соблюдения международного права и легитимных процедур в вопросе доставки гуманитарной помощи.

Порошенко поблагодарил США за поддержку, а также проинформировал Керри о приглашении представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) для координации всех вопросов по организации доставки гуманитарной помощи.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя главы Администрации президента Украины Валерия Чалого, Россия в ночь на 9 августа готовила провокацию, которая должна было привести к «непредсказуемым событиям и эскалации». «В сторону украинской границы двигался огромный конвой, который сопровождался военными и техникой Российской федерации. Якобы по согласованию с Международным Комитетом Красного Креста в Украину должна была войти гуманитарная колонна с «миротворцами», очевидно, для того, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт», - сказал Чалый. Он подчеркнул, что «путем дипломатической работы, в первую очередь президента Украины, провокация остановлена».

Заместитель главы АП заявил, что Международный Комитет Красного Креста опроверг информацию России о согласовании с ним процедуры прохождения гуманитарной колонны.

Он сообщил, что глава Украинского государства также провел телефонные разговоры с Государственным Секретарем США Джоном Керри и руководителем Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. По поручению президента министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, от которого получил заверение, что «это будет остановлено», - сказал Чалый.

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10 августа президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель пришли к согласию, что любое вторжение России в Украину, даже под предлогом якобы гуманитарной акции, без официального и прямого согласия и одобрения властей Украины, является неприемлемым, будет нарушать международное право и вызовет дополнительные последствия.

Меркель обсудила планы России направить на восток Украины гуманитарный конвой с президентом США, а также с президентом Украины Петром Порошенко. Все собеседники пришли к согласию, что такой конвой может состояться только под эгидой Международного Комитета Красного Креста и с согласия властей Украины.