Луганск за неделю покинули более 4 тысяч человек, боевики пытаются обстреливать колонны

Более 4 тысяч человек покинули Луганск за последнюю неделю по гуманитарному коридору.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, передает 5 канал.

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За последние сутки выехали 752 человека. Более сотни из них - на своих машинах. Людей приходится вывозить в сопровождении украинских военных, потому что террористы постоянно пытаются обстреливать колонны. Переселенцев регистрируют и размещают в северных районах области.

Также курсируют бесплатные автобусы в направлении Харькова и Киева. Кроме того, сообщают, что желающих уехать в Россию специально задерживают на границе - в пункте пропуска Гуково. Чтобы российское телевидение получало "картинку" из искусственно созданных очередей и сообщало о якобы большом количестве беженцев из Украины.