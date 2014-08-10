На Луганщине зафиксирован полет двух российских вертолетов Ми-24 - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Вчера в пять часов вечера на пограничном участке «Красноталивка» Луганской области был зафиксировал полет двух вертолетов Ми-24, которые углубились на территорию Украины на 2 км в направлении Благовещенки Луганской области», - сказал он.

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«Около 10-ти вечера (9 августа - УНИАН) пограничный отряд выявил два российских беспилотника, которые двигались в направлении украинских сел Чаплинка и Макаровка Херсонской области», - добавил Лысенко.

Кроме того, он сообщил, что в пограничных с Сумской областью районах РФ 9 августа было зафиксировано движение 10 железнодорожных платформ с артиллерийскими тягачами и колонны из 30 БТР.