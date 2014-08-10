СМИ: Пилотом самолета, упавшим неподалеку от Тегерана, был украинец
11:30, 10 августа 2014Политика
4 0
Пилот самолета Iran-141, который упал сегодня утром неподалеку от Тегерана, был гражданином Украины.
Имя пилота пока не уточняется / taban.aero
Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на представителя аэропорта. При этом имя пилота пока не уточняется.
Читайте такжеСтала известна предварительная причина крушения самолета в Иране
Согласно уточненным данным, в результате авиакатастрофы погибли 48 человек: 8 членов экипажа и 40 пассажиров. Среди погибших есть дети. Представитель аэропорта "Мехрабад" Мохаммед Ильхани сообщил, что пилот не справился с управлением, когда самолет взлетал, передает ТСН.
Поднявшись в воздух, через несколько секунд полета самолет упал и разбился. Еще одной версией причины аварии является отказ двигателя. Напомним, что в Иране упал самолет, все пассажиры погибли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter