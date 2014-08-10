СМИ: Пилотом самолета, упавшим неподалеку от Тегерана, был украинец

11:30, 10 августа 2014
Политика
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Пилот самолета Iran-141, который упал сегодня утром неподалеку от Тегерана, был гражданином Украины.

taban.aero

Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на представителя аэропорта. При этом имя пилота пока не уточняется.

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Согласно уточненным данным, в результате авиакатастрофы погибли 48 человек: 8 членов экипажа и 40 пассажиров. Среди погибших есть дети. Представитель аэропорта "Мехрабад" Мохаммед Ильхани сообщил, что пилот не справился с управлением, когда самолет взлетал, передает ТСН.

Поднявшись в воздух, через несколько секунд полета самолет упал и разбился. Еще одной версией причины аварии является отказ двигателя. Напомним, что в Иране упал самолет, все пассажиры погибли.

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