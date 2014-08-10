СМИ: Пилотом самолета, упавшим неподалеку от Тегерана, был украинец

Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на представителя аэропорта. При этом имя пилота пока не уточняется.

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Согласно уточненным данным, в результате авиакатастрофы погибли 48 человек: 8 членов экипажа и 40 пассажиров. Среди погибших есть дети. Представитель аэропорта "Мехрабад" Мохаммед Ильхани сообщил, что пилот не справился с управлением, когда самолет взлетал, передает ТСН.

Поднявшись в воздух, через несколько секунд полета самолет упал и разбился. Еще одной версией причины аварии является отказ двигателя. Напомним, что в Иране упал самолет, все пассажиры погибли.