В Иране разбился пассажирский самолет

В Иране пассажирский самолет местных авиалиний разбился на северо-западе от Тегерана.

Об этом передает сегодня агентство ИТАР-ТАСС, ссылаясь на ИРНА. Читайте такжеВ Нидерландах идентифицированы тела 23 жертв сбитого Boeing На борту находились предположительно 40 пассажиров. Подробности инцидента пока не сообщаются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter