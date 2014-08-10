В Иране разбился пассажирский самолет

09:03, 10 августа 2014
Мир
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В Иране пассажирский самолет местных авиалиний разбился на северо-западе от Тегерана. 

самолет / radioscanner.ru

Об этом передает сегодня агентство ИТАР-ТАСС, ссылаясь на ИРНА.

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На борту находились предположительно 40 пассажиров. Подробности инцидента пока не сообщаются.

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