В Иране разбился пассажирский самолет
09:03, 10 августа 2014Мир
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В Иране пассажирский самолет местных авиалиний разбился на северо-западе от Тегерана.
На борту находились предположительно 40 пассажиров / radioscanner.ru
Об этом передает сегодня агентство ИТАР-ТАСС, ссылаясь на ИРНА.
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На борту находились предположительно 40 пассажиров. Подробности инцидента пока не сообщаются.
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