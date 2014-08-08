СНБО о боевиках на месте катастрофы Боинга: Или они сдадутся сами, или позже будут уничтожены

Силы Антитеррористической операции не будут вести активных действий на месте катастрофы малайзийского Боинга, поскольку эта местность не входит в стратегический план освобождения населенных пунктов от террористов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

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«Место падения самолета находится вне нашего стратегического внимания, и не мешает освобождать населенные пункты от террористов, даже если они там (на месте падения малайзийского Боинга - УНИАН) обустроили огневые позиции с артиллерией. Нам нет смысла сейчас их там бомбить. Или они сдадутся сами, или позже будут уничтожены”, - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Правительственный портал, украинские военные по-прежнему не ведут боевые действия в 20-километровом радиусе вокруг места, где террористами был сбит Боинг-777.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

В Украину 27 июля прибыли международные эксперты для участия в расследовании падения сбитого самолета. При этом президент Украины Петр Порошенко объявил одностороннее прекращение огня в радиусе 20 километров от места падения самолета.

Однако эксперты, представители ОБСЕ, а также полицейские из Нидерландов и Австралии несколько дней не могли попасть на место падения самолета из-за стрельбы.

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31 июля международным экспертам впервые удалось попасть на место катастрофы самолета.

Однако их работа постоянно перерывалась из-за действий террористов. И 6 августа Нидерланды решили приостановить поисковые работы на месте катастрофы.

Вторая фаза поисков на месте падения малайзийского самолета Boeing 777 в Донецкой области будет обсуждаться на будущей неделе.