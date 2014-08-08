СНБО о боевиках на месте катастрофы Боинга: Или они сдадутся сами, или позже будут уничтожены
Украинские военные не будут вести активных действий на месте катастрофы малайзийского Боинга.
Силы Антитеррористической операции не будут вести активных действий на месте катастрофы малайзийского Боинга, поскольку эта местность не входит в стратегический план освобождения населенных пунктов от террористов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.
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«Место падения самолета находится вне нашего стратегического внимания, и не мешает освобождать населенные пункты от террористов, даже если они там (на месте падения малайзийского Боинга - УНИАН) обустроили огневые позиции с артиллерией. Нам нет смысла сейчас их там бомбить. Или они сдадутся сами, или позже будут уничтожены”, - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на Правительственный портал, украинские военные по-прежнему не ведут боевые действия в 20-километровом радиусе вокруг места, где террористами был сбит Боинг-777.
Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.
В Украину 27 июля прибыли международные эксперты для участия в расследовании падения сбитого самолета. При этом президент Украины Петр Порошенко объявил одностороннее прекращение огня в радиусе 20 километров от места падения самолета.
Однако эксперты, представители ОБСЕ, а также полицейские из Нидерландов и Австралии несколько дней не могли попасть на место падения самолета из-за стрельбы.
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31 июля международным экспертам впервые удалось попасть на место катастрофы самолета.
Однако их работа постоянно перерывалась из-за действий террористов. И 6 августа Нидерланды решили приостановить поисковые работы на месте катастрофы.
Вторая фаза поисков на месте падения малайзийского самолета Boeing 777 в Донецкой области будет обсуждаться на будущей неделе.