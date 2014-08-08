Жители Майдана пообещали освободить Крещатик для движения машин

12:28, 08 августа 2014
Политика
1

Совет сотников Майдана решила освободить улицу Крещатик и сделать ее открытой для движения транспорта.

Фото УНИАН

Об этом сообщил журналист Азад Сафаров в своем Twitter.

"Совет сотников Майдана решил освободить улицу Крещатик и сделать ее открытой для движения машин. Пока только это. Палатки остаются", - написал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter