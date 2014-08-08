Жители Майдана пообещали освободить Крещатик для движения машин
12:28, 08 августа 2014Политика
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Совет сотников Майдана решила освободить улицу Крещатик и сделать ее открытой для движения транспорта.
Крещатик обещают освободить / Фото УНИАН
Об этом сообщил журналист Азад Сафаров в своем Twitter.
"Совет сотников Майдана решил освободить улицу Крещатик и сделать ее открытой для движения машин. Пока только это. Палатки остаются", - написал он.
Совет сотников майдана решила освободили улицу Крещатик и сделать его открытым для движения машин. Пока только это. Палатки остаются
- Azad Safarov (@safarov_) August 8, 2014
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