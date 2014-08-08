Бойцы "Айдара" продолжат службу в зоне АТО

В эфире 5 канала он заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков разобрался в ситуации, которая сложилась вокруг подразделения, сообщает ТСН.

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"Мы и в дальнейшем будем отстаивать территориальную целостность Украины. Даже если бы было принято решение о расформировании, наши бойцы продолжили бы воевать на Востоке Украины. На Майдан мы бы не вернулись", - заявил командир батальона "Айдар".