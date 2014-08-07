Жители Майдана отобрали у коммунальщиков 7 автомобилей - милиция

22:58, 07 августа 2014
Политика
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Сегодня во время попытки навести порядок на киевском Майдане Незалежности его “жители” отобрали у работников коммунальных служб 7 автомобилей.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Александр Терещук.

При этом он отметил, что в одном случае так называемый «майдановец» завладел автомобилем коммунальной службы, приставив пистолет к голове водителя.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром коммунальщики пытались разобрать баррикады в центре Киева. Поддержку им оказывали представители правоохранительных органов. 

В то же время ”майдановцы” подожгли шины, стали бросать в правоохранителей булыжники, спровоцировав столкновения.

По данным киевской власти, несколько работников коммунальных служб получили телесные повреждения.

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