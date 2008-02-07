Эксперт: нельзя обвинять в инфляции Кабмин Тимошенко

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ считает, что причины инфляции в Украине имеют "фундаментальный и системный характер».

Такое мнение эксперт выразил УНИАН, комментируя обвинения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес правительства. (В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность высокими темпами инфляции в январе, которая составила 2,9% - УНИАН).

Эксперт напомнил, что «Кабинет Министров во главе с Юлией ТИМОШЕНКО унаследовал высокие инфляционные ожидания населения, процесс инфляции, который ускоряется (раньше надеялись, что он будет замедляться), а посему, исходя из этого, правительство не имело никакой возможности повлиять на этот процесс».

«Я бы не возлагал ответственность за инфляцию на правительство ТИМОШЕНКО. Критиковать правительство можно лишь за то, что оно медленно работает над антиинфляционным пакетом мероприятий. Но нужно осознавать, что даже если такой пакет будет подготовлен, то его имплементация не даст молниеносного эффекта. Борьба против инфляции, это не краткосрочная, а среднесрочная перспектива. Если мы сегодня разрабатываем антиинфляционные мероприятия, завтра начинаем правильно их воплощать, то определенные результаты реально мы сможем получить ближе всего во втором полугодии 2008 года, или в начале 2009 года», - подчеркнул И.БУРАКОВСКИЙ.

«По-моему, президентская реакция была субъективной. На сегодняшний день и Президент и правительство должны четко понимать: именно в конструктивном, спокойном сотрудничестве залог решения очень сложных проблем, существующих в украинской экономике. Если мы будем иметь два центра исполнительной власти (правительство и Секретариат Президента), то это пойдет во вред и экономическим реформам и правительству, и самому Президенту», - утверждает И.БУРАКОВСКИЙ.

Он объяснил, что проблема инфляции заключается в том, что в случае ее усиления это формирует дисбаланс в экономике, создает дополнительные риски как для предприятий, так и для социальных стандартов. «Существует понятие макроэкономической стабильной среды. При инфляции не может быть такой стабильности. Виктор ЮЩЕНКО прекрасно помнит 2000-й год, когда он был премьер-министром и тогда инфляция за год была приблизительно до 20%. ЮЩЕНКО должен прекрасно понимать проблемы, связанные с инфляцией и то, как трудно выходить из этого показателя», - объясняет экономист.

Он вспомнил, что последний раз показатель инфляции был подобным теперешнему в 2000 году. А за последние пять лет, и по результатам 2007 года, мы получили еще большую инфляцию.

И.БУРАКОВСКИЙ отметил, что показатель инфляции можно частично связывать с сезонным показателем. «Но есть другая проблема. В показателе инфляции всегда есть два компонента: текущий и фундаментальный. Как бы мы ни оценивали цифры Госкомстата, инфляционная динамика заложена еще предыдущим годами. Главная задача сегодня, чтобы Президент и правительство, в сотрудничестве с парламентом, адекватно поняли причины инфляции, лишний раз не политизировали этот процесс и, в конечном итоге, выработали совместную стратегию. Необходимо осознать, что антиинфляционные шаги будут включать не очень приятные меры даже для населения», - убеждает директор Института экономических исследований и политических консультаций.