Генсек НАТО: дальнейшая российская интервенция в Украину повлечет более жесткие санкции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен на брифинге в Киеве.

«Я ничуть не сомневаюсь, что если Россия продолжит свою интервенцию дальше, это приведет к более глубоким и жестким экономическим санкциям, которые были бы действительно болезненны для российской экономики», - заявил он.

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