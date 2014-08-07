Генсек НАТО: дальнейшая российская интервенция в Украину повлечет более жесткие санкции
18:19, 07 августа 2014Политика
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Дальнейшая российская интервенция в Украину станет причиной глубоких и жестких санкций против РФ.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен на брифинге в Киеве.
«Я ничуть не сомневаюсь, что если Россия продолжит свою интервенцию дальше, это приведет к более глубоким и жестким экономическим санкциям, которые были бы действительно болезненны для российской экономики», - заявил он.
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