НАТО прекращает сотрудничество с Россией во всех областях

Об этом Андерс Фог Расмуссен заявил на встрече в Киеве с председателем Верховной Рады Александром Турчиновым.

Спикер парламента рассказал генсеку НАТО, что после аннексии Крыма Россией и развязывания войны на востоке Украины, в настроениях украинцев относительно евроатлантической интеграции произошли позитивные изменения.

"Негативное отношение, из-за активной российской пропаганды, сменилось позитивным, пришло понимание того, что эта агрессия является вызовом не только Украине, но и всему цивилизованному миру, потому что разрушает систему коллективной безопасности, выстроенной после завершения Второй мировой войны", - сказал Александр Турчинов.

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В свою очередь Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО осуждает действия России, которые повлекли нарушение территориальной целостности Украины и незаконную аннексию Крыма. И в связи с этим Альянс прекратил сотрудничество с Россией и вместо этого будет усиливать сотрудничество с Украиной. Он выразил надежду, что саммит НАТО, который пройдет в сентябре, позволит предпринять новые конкретные шаги в налаживании продуктивного сотрудничества с Украиной.

Позже на итоговом брифинге Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО приостановило сотрудничество с Россией из-за ее незаконных действий против Украины. "Мы приостановили наше сотрудничество с Россией во всех областях, и это повлияло на проекты практического сотрудничества между нами", - заявил он, уточнив, что речь идет об Афганистане, операциях по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и пиратством.

"Мы имеем общий интерес противостоять этим угрозам безопасности, но, очевидно, после незаконных военных действий со стороны России в отношении Украины мы не можем иметь дела с Россией как раньше, поэтому мы приостановили все практическое сотрудничество. И эта приостановка будет оставаться в силе, пока Россия не начнет отвечать основополагающим принципам учредительных документов, которые определяют отношения между НАТО и Россией", - подытожил гнеральный секретарь Альянса.