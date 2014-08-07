Министр юстиции о баррикадах на Майдане: любая нестабильность в центре Киева идет на руку России
15:10, 07 августа 2014Политика
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Петренко считает, что люди, которые остались на Майдане, неоднократно нарушали закон.
Министр юстиции считает законными действия властей по демонтажу баррикад
и палаток на Майдане / Фото УНИАН
Министр юстиции Павел Петренко считает законными действия властей по демонтажу баррикад и палаток на Майдане Незалежности в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Кабинете министров.
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"Что касается того, имеет ли местная власть право разбирать палатки, я думаю, что в такой ситуации, которая сейчас сложилась, местная власть имеет такое право. Любая нестабильность в центре Киева идет на руку России", - сказал министр юстиции.
По убеждению Петренко, люди, которые остались на Майдане, неоднократно нарушали закон.
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