Министр юстиции о баррикадах на Майдане: любая нестабильность в центре Киева идет на руку России

Министр юстиции Павел Петренко считает законными действия властей по демонтажу баррикад и палаток на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Кабинете министров.

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"Что касается того, имеет ли местная власть право разбирать палатки, я думаю, что в такой ситуации, которая сейчас сложилась, местная власть имеет такое право. Любая нестабильность в центре Киева идет на руку России", - сказал министр юстиции.

По убеждению Петренко, люди, которые остались на Майдане, неоднократно нарушали закон.