В Черное море направляется ракетный крейсер США

Об этом говорится в заявлении на сайте флота пишет Insider.

"Миссия крейсера Vella Gulf состоит в улучшении оперативно-тактического взаимодействия и работе над выполнением общих целей, а также в демонстрации приверженности США усилению коллективной безопасности союзников по НАТО и партнеров в регионе", - идет речь в сообщении.

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Отмечается, что присутствие корабля в регионе будет способствовать миру и стабильности.