В Черное море направляется ракетный крейсер США
01:39, 07 августа 2014Политика
2
Командование Шестого флота ВМС США сообщило, что ракетный крейсер Vella Gulfвойдет в Черное море.
В Черное море направляется ракетный крейсер США / ВМС США
Об этом говорится в заявлении на сайте флота пишет Insider.
"Миссия крейсера Vella Gulf состоит в улучшении оперативно-тактического взаимодействия и работе над выполнением общих целей, а также в демонстрации приверженности США усилению коллективной безопасности союзников по НАТО и партнеров в регионе", - идет речь в сообщении.
Читайте такжеРакетный крейсер Vella Gulf ВМС США прибыл в болгарский порт
Отмечается, что присутствие корабля в регионе будет способствовать миру и стабильности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter