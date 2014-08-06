Никто не поверит в миротворческую миссию русских в Украине - Сикорский



Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он заявил сегодня в эфире TOK-FM.

”Никто не поверит в миротворческую миссию, несмотря на то, какого цвета будут российские танки”, - сказал он.

Сикорский заявил, что ввод российских войск в Украину было бы нарушением международного законодательства и на самом деле невыгодным для самой РФ.

Читайте такжеМинистр обороны РФ приказал российским миротворцам быть в постоянной боевой готовности

”Даже если это будет представлено как миротворческая миссия, то никто не имеет право образовывать такую миссию без согласия государства, где такая миссия реализуется, или согласия Совета безопасности ООН, которого не будет”, - сказал Сикорский.

Министр сказал, что Россия введением своей армии создаст ”самый замороженный конфликт на постсоветском пространстве» и была бы вынуждена держать там ”многотысячный” военный контингент и удерживать ”оккупированный” регион за счет собственного бюджета.

По его словам, это стало бы ”большим бременем” для российских налогоплательщиков.

Сикорский также поддержал продолжение переговоров для разрешения конфликта на Донбассе в рамках четырехсторонних разговоров представителей Украины, США, ЕС и России, первый раунд которых состоялся 17 апреля этого года в Женеве.

Читайте такжеАП: введение "миротворцев" из РФ на территорию Украины будет расцениваться как прямая агрессия

В то же время он добавил, что ”трудно представить”, что Украина захочет принять участие в таких переговорах, если Россия введет свои войска в восточные регионы.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня НАТО заявило, что Россия сконцентрировала на восточной границе Украины около 20 тысяч боеспособных военных, которых может использовать для агрессии против Украинского государства под предлогом ”миротворческой или гуманитарной миссии” и назвало это ”угрожающей” ситуацией.

Вчера Россия созвала чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации на украинском Донбассе и заявила о ”катастрофической” гуманитарной ситуации там и готовность самостоятельно помочь решить эту проблему.

Сегодня тоже глава правительства Польши Туск сказал, что угроза прямой агрессии России против Украины ”является большей, чем несколько дней назад”.