Боевики похищают имущество мирных жителей на востоке и выдают "документ" о конфискации
18:42, 06 августа 2014Политика
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Террористы похищают имущество жителей востока Украины и выдают им расписки, что это делается для потребностей военных действий.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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“В последнее время российские наемники выдают ограбленным жителям востока Украины “документ” о конфискации их имущества, прикрывая обычный грабеж якобы потребностями военных действий”, - сказал Лысенко.
Он продемонстрировал такую бумажку, которая якобы удостоверяет конфискацию у жителя Донбасса автомобиля “Хюндай” в интересах так называемой «ДНР».
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