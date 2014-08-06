Боевики похищают имущество мирных жителей на востоке и выдают "документ" о конфискации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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“В последнее время российские наемники выдают ограбленным жителям востока Украины “документ” о конфискации их имущества, прикрывая обычный грабеж якобы потребностями военных действий”, - сказал Лысенко.

Он продемонстрировал такую бумажку, которая якобы удостоверяет конфискацию у жителя Донбасса автомобиля “Хюндай” в интересах так называемой «ДНР».