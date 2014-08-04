"Гонорары" части российских наемников существенно снизились - эксперт

Об этом на своей странице написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Наемники из числа бывших правоохранителей вербуются в разных городах РФ и проходят переподготовку в учебном центре в Ярославской области России, откуда их группы отправляются на территорию Украины. Одновременно, по нашим данным, существенно снизились «гонорары» этих наемников, выплачиваемые по контрактам", -написал он.Читайте такжеТымчук: РФ резко увеличила переброску наемников-бывших милиционеров в Украину

В частности, если во время «удержания Славянска» наемники получали от 200 до 360 тысяч рублей в месяц (в зависимости от подразделения и специальности) плюс «премии» за непосредственное участие в боевых действиях, то в настоящее время их содержание упало до 100-120 тыс. рублей в месяц, сообщает эксперт.