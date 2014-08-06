Die Welt: Киев теперь ближе

В своей статье на сайте газеты Die Welt Маркус Фельзнер пишет, что интеграция Украины – важное задание для ЕС. Россия долгое время считалась важнейшим экономическим партнером Германии на Востоке. Поэтому эмоциональные дебаты по поводу правильного поведения в условиях нынешнего кризиса понятны. Но специалисты по торговле должны сохранять холодный ум.

Ассоциация по экономическому сотрудничеству со странами восточной и центральной Европы в качестве ассоциации немецкой экономики в регионе с самого начала выразила четкую позицию: российское правительство само стоит перед выбором, либо поддерживать модернизацию промышленности своей страны, либо пожертвовать всем ради отделения финансируемой за счет газа и нефти вертикальной системы власти, приправленной имперскими чувствами к народу.

С их технологически высокоспециализированными продуктами немецкие предприятия могли бы помочь сделать российскую экономику более конкурентоспособной. Но они, вряд ли, направлены на то, чтобы инвестировать в страну, чье правительство не уважает основные международные правила.

Политики в Москве, похоже, просто не убеждены в пользе основанной на разделения труда экономике. Модернизация страны откладывается на далекой будущее, и вместе с этим исчезает влияние немецкой экономики.

Совсем другая ситуация в Украине: успех Евромайдана зависит от интеграции страны в экономические структуры ЕС. Теперь европейцы могут доказать только сообща, что преобразование в общество, основанное на разделении труда и созданное гражданами в постсоветском пространстве может получиться и в большем масштабе. Для этого Украина должна получить настоящие перспективы вступления в ЕС и финансовую поддержку в большом объеме.

Также здесь стоит все просчитывать с холодным умом: нам нужен настоящий план Маршалла, который очень дорого обойдется Германии, но и принесет много пользы. От Львова до Луганска простилается один из увлекательнейших растущих рынков прямо от нашей двери. Немецкие предприятия здесь давно уже успешны, как в автомобильной промышленности, так и в сельском хозяйстве. Но: украинцы сначала должны закончить сами свою революцию против клептократической, дискредитированной системы.

Без полной реорганизации государственных институтов европейские инвесторы и деньги не придут. Если это воспримут всерьез, то немецкая экономика сделает все, что в ее силах: привлечение новейших технологий в страну, постоянное создание рабочих мест и инвестиции в техническое образование молодых людей. В Украине мы можем показать, что политическая интеграция через экономическую взаимозависимость – это не выход.