Власть в Северодонецке перешла к сепаратистам, мэр подал в отставку

Об этом на странице в социальной сети Facebook написал депутат Северодонецкого горсовета Сергей Самарский (партия «ВО «Батьківщина»).

«Пропавший мэр Северодонецка Казаков и его заместители Е. Халин и В. Кравченко внезапно объявились. Они передали секретарю совета А. Гавриленко заявление на увольнение с занимаемой должности по собственному желанию», - написал депутат.

По информации депутата, на заявлениях заместителей стояла резолюция Казакова, разрешающая увольнение с занимаемой должности.

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