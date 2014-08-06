Ночью по Донецку был нанесен авиаудар, за сутки погибли трое мирных жителей

Эпицентром оказались Петровский и Кировский районы города, сообщает пресс-служба горсовета.

В результате артиллерийских обстрелов повреждено много жилых домов и инфраструктура районов.

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Также в Донецке погибли мирные жители: 1 человек по улице Летной 5; 1 человек по улице Зеленый гай 59; 1 человек в Кировском районе возле остановочного пункта напротив рынка "Сокол".

В районе улицы Сеченова 40 (Калининский район) ночью был нанесен авиаудар. В результате на проезжей части образовалась воронка диаметром 4 м и глубиной 1,5м. Осколками бомбы поврежден газопровод по улице Сеченова и автодорога, ведущая к асфальтовому заводу КП «Дорожное ремонтно-строительное управление». Также есть один неразорвавшийся снаряд, на месте работают саперы. Пострадавших среди мирного населения нет.

По состоянию на 9.30 обстановка в Донецке остается напряженной.