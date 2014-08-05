В Житомире террористы готовили четыре теракта на сегодняшнее утро

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, члены террористической группы – 36- и 34-летний жители областного центра, один из них – бывший военнослужащий, которые преступно поддерживают террористические организации на востоке Украины.

На сегодняшний день правоохранителям известно о подготовке злоумышленниками четырех террористических актов. Своими целями террористы избрали банковскую и несколько государственных учреждений, военкомат и жилищный квартал областного центра, где проживают члены семей военнослужащих.

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5 августа ночью в ходе специальной операции сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников.

Во время обыска гаража, который принадлежит правонарушителям, правоохранители изъяли пять самодельных взрывных устройств общим весом 7,6 килограмма, взрывчатое вещество – гексаметилентритероксиддиамин для изготовления детонаторов, сами детонаторы, часовые механизмы, элементы питания, газовый пистолет, маски.

В соответствии с заключением эксперта, самодельные взрывные устройства были изготовлены на основе селитры и могли взорваться от малейшего толчка. Самодельные детонаторы для СВП взрывотехники вынуждены были обезвредить на месте.

Следственным отделом УСБУ в Житомирской области осуществляется досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению) и ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются обыски помещений, допросы задержанных и их сообщников.