Во Львове за час зафиксировали 5 сообщении о минировании ТЦ и рынков

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, сегодня, 28 июля, с 16.00 до 16.40 в милицию на оперативный номер «102» поступили четыре сообщения от работников трех торговых центров и двух рынков города Львова о том, что им позвонили неизвестные лица и сообщили о минировании их зданий.

На места происшествий выехали представители следственно-оперативной группы милиции, взрывотехники, эксперты, а также представители других служб, которые привлекаются в таких случаях.

В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей этих объектов.

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