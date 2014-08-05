По улицам Донецка ходят вооруженные боевики

Об этом сообщается на сайте Донецкого горсовета.

Отмечается, что жители сообщают о "свободном передвижении людей в камуфляжной форме и с автоматическим оружием по улицам города".

Представители так называемой "ДНР" вновь заблокировали работу диспетчерской станции «Трудовская», проезд общественного и личного автотранспорта возможен до городской больницы № 14.

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Кроме того, сообщается, что ПАО «Донецкгоргаз» продолжает ремонтно-восстановительные работы в «горячих точках» Петровского и Куйбышевского районов. Обеспечена подача газа в поселок Грабари.

В то же время, всего нуждаются в подключении к газоснабжению 133 абонента, большинство из которых на момент пуска газа отсутствуют в своих жилищах, 60 абонентов невозможно подключить из-за полного или частичного разрушения частных домов и квартир.

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За весь период ведения боевых действий в Донецке, в результате повреждений было отключено от газа 84 км газовых сетей. Основную часть из них удалось восстановить и пустить газ более чем 2600 абонентам.