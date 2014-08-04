Россия продолжает акты агрессии против Украины - МИД

Кроме того, продолжаются вторжения в воздушное пространство Украины российской военной авиации и беспилотников, происходит непрерывное наращивание тяжелой бронетехники и подразделений российских Вооруженных Сил, а также обустройство их огневых позиций вдоль российско-украинской государственной границы.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, который УНИАН предоставили в департаменте информационной политики ведомства.

Как отмечается в комментарии, в результате обстрелов есть жертвы среди гражданского населения и военнослужащих, разрушены жилые, административные и хозяйственные здания.

4 августа 2014 нотой Министерства иностранных дел Украины в очередной раз было высказано категорический протест российской стороне в связи с актами агрессии против нашего государства, которые были совершены с 1 по 3 августа с.г. В частности, с территории России нанесен ряд артиллерийских ударов по позициям Вооруженных Сил Украины вблизи пунктов пропуска через государственную границу Украины «Должанский», «Дьяково» и «Червонопартизанск», населенных пунктов Дьяково и Станица Луганская в Луганской области и населенного пункта Амвросиевка Донецкой области.

Читайте такжеРумыния возлагает на РФ ответственность за дестабилизацию ситуации в УкраинеВ районах населенных пунктов Благовещенка, Герасимовка, Золотаревка, Красная Таловка, Широкое и Югановка Луганской области было зафиксировано вторжение в воздушное пространство Украины с территории России одиннадцати вертолетов, в частности, Ми-8, Ми-24 и КА-52. Беспилотные летательные аппараты проникали с территории России в воздушное пространство Украины в районе пограничного пункта пропуска «Должанский», населенных пунктов Герасимовка, Золотаревка, Благовещенка и Югановка Луганской области, а также Седово Донецкой области.

Читайте такжеРоссия не может единолично принимать решение о введении миротворцев в Украину - СНБО Российские спецслужбы продолжают оказывать поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика», а также посылать боевиков-наемников в Украину для дестабилизации ситуации. Именно российским оружием и с участием российских граждан ведутся боевые действия против Украины и ее народа.

«В очередной раз категорически требуем от российской стороны немедленно положить конец таким преступным действиям, направленным против независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, отвести войска от границы с Украиной и присоединиться к усилиям нашего государства и международного сообщества в целях стабилизации ситуации в Донецкой и Луганской областях», подчеркивается в комментарии.