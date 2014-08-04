Bloomberg: из-за санкций против Путина глобальные банки отворачиваются от российских компаний и перестают давать им кредиты

Салли Бэйкуэлл и Стефан Моррис в статье под названием «Из-за санкций против Путина мировые банки отворачиваются от российских компаний и перестают давать им кредиты», опубликованной на сайте Bloomberg.com, сообщают о том, что кредитование российских компаний достигло максимума в прошлом году, когда международные банки выдали кредит на сумму 31 млрд. долл. ОАО «Роснефть» на покупку ТНК-ВР. Но после того как Запад ужесточил санкции в отношении России, даже самые маленькие сделки были отменены.

Ни одна российская компания не получила кредиты в долларах США, швейцарских франках или евро в прошлом месяце, впервые, по меньшей мере, за пять лет, согласно данным, собранным Bloomberg. Во II квартале общий объем кредитования глобальными банками упал сразу на 42% по сравнению с годом ранее, до 4,7 млрд. долл., когда произошла эскалация украинского конфликта после того как президент России Владимир Путин аннексировал в марте Крым. Это была наименьшая квартальная сумма с 2012 г.

Международные кредиторы начали задумываться о политических и финансовых последствиях ведения бизнеса с российскими компаниями после того как США и Европейский союз ввели санкции в отношении банковской и энергетической сфер российской экономики в связи с кризисом в Украине. Банк ВТБ планировал получить кредит в размере 1,5 млрд. долл., в том числе от Barclays Plc, но, вероятнее всего, эта сделка не состоится, сообщили на прошлой неделе адвокаты. Шотландский банк Royal Bank of Scotland Group Plc и Citigroup заявили 1 августа, что они сокращают количество сделок с Россией.

«Россия вряд ли будет хорошим местом для ведения бизнеса в течение достаточно долгого времени», – Филип Хэнсон, ассоциированный научный сотрудник исследовательской группы Chatham House в Лондоне, сказал по телефону 1 августа. «Мы увидим, что проблемы будут продолжаться, что приведет к экономическим последствиям, особенно для международных банков».

Увеличение процентной маржи

Во втором квартале российские компании платили среднюю процентную маржу на 287 базисных пунктов, или 2,87 процентного пункта, больше, чем по эталонной ставке по международным синдицированным кредитам, согласно данным, собранным Bloomberg. Во втором квартале прошлого года этот показатель составлял 194 базисных пункта.

При этом спред по инвестиционным кредитам западноевропейских компаний упал в среднем до 66 базисных пунктов в апреле-июне по сравнению со 122 базисными пунктами годом ранее.

После дефолта 1998 г. российские компании получили финансирование в размере более 600 млрд. долл. в виде долгового финансирования и финансирования на международных рынках капитала. Но на прошлой неделе Евросоюз ввел санкции против пяти крупнейших государственных банков, которые запрещают продавать им новые акции и облигации.

Европейские банки могут также воздержаться от выделения синдицированных кредитов России, чтобы избежать возможных штрафов, хотя такие кредиты не являются нарушением санкционного режима, по словам Джонатана Фишера, лондонского адвоката, специализирующегося в сфере финансовых услуг в Devereux Chambers.

Санкции США

В прошлом месяце Bank of America Corp. и подразделение Nomura Holding Inc. под названием Instinet временно запретили торговлю российскими энергетическими акциями ОАО Rosneft и ОАО Novatek после того, как США ввели санкции против России из-за обострения конфликта на востоке Украины, об этом сообщили четыре человека со знанием дела.

ВТБ, второй по величине банк в России, против которого США и ЕС ввели санкции, планировал привлечь финансирование от ряда кредиторов, в числе которых Bank of America и Citigroup.

«Эти санкции могут навредить», – сказал Фишер 31 июля. «Банки ЕС, опасаясь санкций США, не будут пытаться как-то обойти ограничения, ну а американские банки вряд ли захотят нарушать собственные законы».

США оштрафовали французский банк BNP Paribas SA на 8.97 млрд. долл. за сделки, которые нарушали режим санкций в отношении Судана, Ирана и Кубы.

В прошлом году ситуация была противоположной. Банки активно кредитовали сделки с российскими компаниями. Glencore International и Vitol привлекли 8,3 млрд. долл. для финансирования сделки по покупке сырой нефти у «Роснефти». А «Башнефть», которая принадлежит миллиардеру Владимиру Евтушенкову, смогла снизить процентные платежи по кредиту в 600 млн. долл. всего через месяц после получения средств.

Достаточные запасы

В то время как компании, попавшие в санкционный список, имеют достаточные резервы для удовлетворения краткосрочных обязательств, ограничения могут привести к ускорению оттока капитала и подавлению инвестиционной активности, об этом аналитики «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов, Наталья Березина и Ольга Стерина написали в отчете 1 августа. При этом повышение процентных ставок Банком России на 2,5 процентных пункта после вторжения в Крым может нанести еще больший ущерб экономике, чем санкции, говорилось в отчете.

«Западные банки дистанцировались от сделок с российскими банками и корпорациями, даже с теми, кто не был подвергнут санкциям, – отмечает старший аналитик по вопросам России и СНГ в консалтинговой фирме Roubini Global Economics Евгения Слепцова. – Даже если санкции будут отменены, в среднесрочной перспективе доступ к западным рынкам будет оставаться ограниченным».