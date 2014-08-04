Авиация РФ 5 раз за сутки нарушила воздушное пространство Украины - пограничники

Об этом УНИАН сообщили в отделе вопросов по взаимодействию со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

«Продолжаются нарушения воздушного пространства Украины авиацией и беспилотными летательными аппаратами ВС РФ», - говорится в сообщении.

«С 08.43 до 08.50 3 августа пограничный наряд на направлении н.п. Новорусский (РФ) – н.п. Золотаревка (Украина) наблюдал залет до 2 км вглубь территории Украины и возвращение беспилотного летательного аппарата. Пограничным нарядом осуществлен обстрел обнаруженного БПЛА из стрелкового оружия», - отмечает Гогспогранслужба.

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Также сообщается, что «в 11.55 3 августа пограничным нарядом на направлении н.п. Новорусский (РФ) – н.п. Золотаревка (Украина) обнаружено 2 вертолета «Ми-24», которые залетели на территорию Украины до 1 км и в 12.04 вернулись в РФ».

Кроме того, Госпогранслужба отмечает, что «в 12.35 пограничным нарядом на направлении н.п. Деркул (РФ) – н.п. Герасимовка (Украина) обнаружено 2 вертолета «Ми-24», которые залетели на территорию Украины до 2 км и в 12.40 вернулись в РФ».