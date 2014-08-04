Ночь в Донецке прошла крайне напряженно, звуки взрывов раздавались по всему городу

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

«Ночь с 3 на 4 августа в Донецке прошла крайне напряженно. Звуки взрывов, залпов из тяжелых орудий раздавались по всему городу. Остаются обесточенными более 70 трансформаторных подстанций», - говорится в сообщении.

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«По состоянию на 9.30 обстановка в городе напряженная. Системы жизнеобеспечения и общественный транспорт работают в штатном режиме», - отмечает горсовет.

3 августа было возобновлено электроснабжение микрорайона Абакумово. Остается поврежденной подстанция 220 кВ ХБК (Петровский район), обесточены несколько микрорайонов в Кировском и Петровском районах и микрорайон Голубой - в Ленинском районе Донецка.

Кроме того, остаются без электроснабжения жилые дома в микрорайонах Октябрьский, Привокзальный, Веселое и шахта Октябрьский рудник в Куйбышевском районе Донецка.