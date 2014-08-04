О планах АТО террористы узнают из телефонных разговоров украинских солдат с родственниками

Два дня назад уже вывели из зоны вторую и четвертую роты 79-й бригады. Об этом в эфире ТСН сообщил командующий Сухопутных войск Украины, генерал-лейтенант Анатолий Пушняков.

"На очереди стоит вывод и 72-й бригады в зону восстановления боеспособности. Надо только время. Я не могу об этом сейчас говорить, потому что это тайна. Когда мы доставили продукты и все СМИ об этом объявили, то уже на следующий день мы этого сделать уже не смогли. Потому что террористы поняли, в каком месте мы провели эту операцию по обеспечению личного состава продуктами и водой", - подчеркнул Пушняков.

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Кроме того, боевики "вычисляют" места дислокации и узнают об отдельных планах сил АТО благодаря прослушиванию разговоров украинских бойцов с родственниками. А запретить общаться с родней бойцам не могут. Пушняков заверил, что украинские бойцы, которые сейчас находятся в "горячих точках" возле границы с Россией, получают помощь.

"Они стали героями сегодняшнего дня. Они находятся в зоне перекрестного огня - и со стороны террористов на территории Украины, и со стороны территории России. В Афганистане было воевать проще. Там было видно врага. А здесь - немало наших соотечественников, которые прячутся за спинами местного населения", - подчеркнул командующий Сухопутных войск.