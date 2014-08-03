Гелетей: Украинская армия уже близка к победе в борьбе с террористами на Донбассе
22:11, 03 августа 2014Политика
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Украинская армия достигла значительного успеха в борьбе с террористами на Донбассе, военные уже близки к победе.
REUTERS
Об этом в интервью ВВС заявил министр обороны Украины Валерий Гелетей, передает ТСН.
По его словам, силовики уже приблизились к победе над вооруженными боевиками, однако, несмотря на серьезные потери среди наемников, их количество составляет около 15 тысяч человек, а новые подкрепления продолжают прибывать в Украину с территории России регулярно.
Кроме того, Гелетей подчеркнул необходимость взять под свой контроль место падения малайзийского Boeing 777, но, по его словам, стратегия пока не будет реализовываться из-за работы на месте трагедии международных экспертов.
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